DUFOUR, Lise



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 17 février 2019, est décédée, entourée de sa famille, à l'âge de 78 ans, madame Lise Dufour, fille de feu dame Simone Gaudreault et feu monsieur Wilfrid Dufour. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 18h30 à 21h.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. Suivra la mise en crypte au Cimetière St-Charles-Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Yves Ouellet; ses enfants: Caroline et Frédéric (Janick Laberge); ses petites-filles qu'elle adorait: Catherine et Amélie; ses beaux-frères et belles sœurs: Michel Ouellet (France Blanchette), Rolande Ouellet (Michel Thivierge), Roland Ouellet ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant des centres d'hébergement d'Assise et St-Jean-Eudes pour toutes les attentions portées à Mme Dufour et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson - Région de Québec. Téléphone : 418 527-0075. Site web: www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.