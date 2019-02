FAUCHON, Anne-Marie Nolin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 février 2019 à l'âge de 95 ans et 7 mois, nous a quittés paisiblement madame Anne-Marie Nolin, épouse de feu Paul-Émile Fauchon et fille de feu Alice Dumont et de feu Arsène Nolin. Elle demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h à 11h15.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Danielle Humphrey et leurs enfants: Padric, Jérôme, Kelly-Anne et Sara-Maude), Lucie (Richard Goulet et leurs enfants: Jocelyn, Jacinthe (Éric Boulanger Gaudreau), Justine et Julien). Elle était la sœur de: feu Marguerite (feu André Lacasse), feu Thérèse (feu Horace Masson), feu Joseph (Jacqueline Tardif), Raymond (Genèse Chapdeleine), Noël (feu Maria Carrier), Paul (Lise Masson), Sr Claire, P.M., Jeannette (feu Gilles Cotnoir), Marcel (Andrée Talbot) et Hélène (Paul-Émile Thibault). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Fauchon et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et particulièrement Lise Nolin ainsi que ses ami(e)s. La famille désire remercier le Foyer de Frampton pour les bons soins et tout le personnel, tout particulièrement Lucie et Karina. Un merci spécial à madame Drouin pour son dévouement. Merci aussi au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis G6V 3Z1, à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1 Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4 ou à la Communauté de Sainte-Claire 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire