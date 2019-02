ROY, Édithe Miville-Dechène



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 17 février 2019, à l'âge de 101 ans et 3 mois, est décédée paisiblement dame Édithe Miville- Dechène, fille de feu dame Alexandrine Coallier et de feu monsieur Horace Miville-Dechène. Elle était l'épouse de feu monsieur J. Émile Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale dimanche 3 mars 2019 de 13 h à 15 h. Des témoignages par la famille suivront. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Miville (Michelle Dufresne), Francine (feu Guy Marchant), René (Denise De la Durantaye), Marielle et Roger (Suzanne Grégoire) ainsi que le souvenir de son fils Claude décédé en 2012. Elle laisse également dans le deuil ses 12 petits-enfants: Katherine, Hendrick, Charles-Erick, Éric, Martin, Barthélémy, Amélie, Marianne-Lucie, Laurie, Jocelyn, Sébastien et Frédéric ainsi que 16 arrière-petits- enfants et de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. Elle était la sœur de Louise (feu Roger Watters), Pauline (feu Jacques Girard) et la belle-sœur de Françoise Rancourt (feu Maurice Roy). Elle était également la sœur de feu Marthe (feu René Audette), feu Denise (feu Jack Ievers), feu Jacqueline (feu Raymond Otis) et feu Jeanne (feu John Zerbes). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 6ième étage où elle aura passé plus de 4 ans et demie pour leur accompagnement et la qualité de leurs soins ainsi que la Dr France-Valérie Roy. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's Home, 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec (Québec) G1S 2M4, tél. : 418 684-2260.