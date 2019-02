LEFEBVRE, Yvan



Au Centre d'hébergement Champlain des Montagnes, Québec, le 8 février 2019, à l'âge de 91 ans 2 mois, est décédé monsieur Yvan Lefebvre, époux de feu dame Liliane Dumont. Né à Boischatel, le 10 novembre 1927, il était le fils de feu dame Lucia Tremblay et de feu monsieur Ubald Lefebvre. Il demeurait à Québec, quartier Beauport-Montmorency. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Boischatel à une date ultérieure. Monsieur Lefebvre laisse dans le deuil son fils Pierre Lefebvre (André Lemay), son beau-frère Henri-Louis Pruneau (feu Jeanne Lefebvre), ses belles-sœurs: Cécile Lafontaine (feu Fernand Dumont), Claudette Gosselin (feu Jean-Marie Dumont) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Yvan était également le père de Michel; le frère de Berthe, Jean-Paul, Juliette, Suzanne, Thérèse, Ubaldine; le beau-frère d'Alida Guillemette et d'Igino Renosto, tous décédés. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Champlain des Montagnes qui lui ont témoigné de l'intérêt et de la sympathie durant les quelques années où il a vécu en cet endroit. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Parkinson (région de Québec), Site : www.prqca.ca, Tél. : 418-527-0075. Les funérailles sont sous la direction de