LABRECQUE, Robert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Robert Labrecque, président-fondateur de Rip- O-Bec Inc., survenu à Saint-Apollinaire, le 20 février 2019 à l'âge de 65 ans. Nous conserverons le souvenir d'un grand homme qui a accompli un travail colossal tout au long de sa vie et ce, jusqu'à la toute fin. Il laisse dans le deuil son épouse Carole Paré, ses enfants: Michel (Annie), Martin (Sylvie) et Pierre (Carine); ses petites-filles: Marianne, Alexandra, Marie-Soleil, Karelle, Maxime, Lou et le bébé à venir; son frère et ses soeurs: Ghyslaine, Ginette (Réjean), Lorraine (Yvon), Alain (Denise), Suzanne et Lisa; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Paré: feu Nicole (feu Jean-Guy), Claudette (Jean-Bernard), feu Normand (Lise), Réjean (Nicole) et Gilles (feu Suzanne); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents, employés et amis. Nous désirons souligner l'importance de faire comme Robert et de signer votre carte de don d'organes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) à l'adresse suivante : https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons. La famille vous accueillera auà compter de 10h.