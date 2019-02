ROBIN, Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 février 2019, à l'âge de 67 ans et 9 mois, après un dur combat contre le cancer nous a quittés monsieur Marc Robin, époux de madame Louise Migneault, fils de feu madame Gemma Robitaille et de feu monsieur Fernand Robin. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 12h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Outre son épouse madame Louise Migneault, il laisse dans le deuil sa soeur Nicole (Alain Côté); son frère Pierre (Paulette Roberge); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Migneault: Francine (feu Doris Labrecque), Hélène (Yvan Lavoie), Jean-Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(e)s. Remerciement spécial à ses amis Léo et Huguette ainsi qu'à ses voisins Pierre et Lise pour le soutien et l'aide apportés dans ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québecoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.