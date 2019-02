CLAVET, Irène



À l'hôpital St-François d'Assise, le 22 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Irène Clavet, fille de feu dame Simone L'Héreault et de feu monsieur Armand Clavet. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 3 mars 2019 de 13h à 17h et le lundi 4 mars 2019 de 9h à 10h45.Les cendres seront déposées au columbarium du parc commémoratif la Souvenance (301, rang Sainte-Anne, Québec, G2G 0G9) sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants: Daniel, Nathalie (Claude Boisvert et son fils Guillaume Dubé Boisvert), Pascal (Marie-Eve Camiré et ses beaux-enfants: Oriol, Maël, Iris Camiré-Comeau); sa petite fille Léa Boisvert; sa sœur Suzanne (Jean-Marc Léger); sa nièce Mélanie Léger (Pascal Beaulieu), sa belle-sœur et son beau-frère: Denise et Jean-Louis Bouchard, son amie Gisèle Lafrance ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es). Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital St- François d'Assise et spécialement au Dre Jacinthe Lambert et au Dr Calabrino pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués ainsi que le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUQ, 10 Rue de l'Espinay, Québec QC G1L 3L5 418-525-4385. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.