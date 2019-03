Benz Antoine en héros de jeu vidéo

La rumeur courait depuis quelques jours sur internet. Un nouveau personnage s’apprête à intégrer le populaire jeu en ligne Overwatch. Et c’est Benz Antoine qui assure sa voix.

Joint au téléphone, le comédien québécois nous confirme la nouvelle avec enthousiasme. Après un long processus d’auditions, la société américaine Blizzard Entertainment l’a sélectionné pour jouer Baptiste, un secouriste de combat muni d’un biolanceur, une arme doublée d’un appareil de soins.

Les adeptes du jeu attendent ce héros haïtien avec impatience. Depuis lundi, Benz Antoine reçoit des tonnes de messages d’amateurs désireux d’en savoir plus. « La dernière fois que j’ai senti autant d’engouement, c’était pour 19-2, indique l’acteur. Les gamers s’intéressent vraiment aux personnages. »

Top secret

Les dirigeants de Blizzard Entertainment ont approché Benz Antoine au début du mois de janvier. À cette étape, le projet était entouré de mystère. L’acteur savait seulement qu’une compagnie de jeux vidéo, basée à Irvine, en Californie, cherchait un comédien pour camper un Haïtien. Bien qu’il n’ait jamais effectué un travail semblable auparavant, Benz Antoine a auditionné à distance.

Lassés d’avoir si peu de détails à propos du projet, le comédien et son agent montréalais, Josh Kimmel de TBT Management, ont voulu tirer la plogue à plusieurs reprises au cours des semaines suivantes. « Ça montre que, parfois, dans la vie, il faut avoir un peu une attitude de laisser-aller », résume l’heureux élu.

Photo courtoisie, Blizzard Entertainment

Expérience concluante

Il a fallu à Benz Antoine 10 jours, étalés sur deux mois, janvier et février, pour enregistrer ses voix en studio, entre Montréal et New York. Et l’expérience s’est avérée concluante. « J’ai commencé comme rappeur, rappelle le comédien. Être en studio, je connais ça. Je suis à l’aise devant un micro. »

« Ça m’intéressait beaucoup de prêter ma voix à Baptiste parce que je suis d’origine haïtienne. C’est le fun d’avoir la chance de bien représenter la communauté haïtienne. Surtout que Haïti traverse des moments difficiles depuis plusieurs années. »

Benz Antoine se réjouit également de faire partie d’un projet que ses petits cousins et cousines connaissent. « Quand je leur ai dit que j’allais être dans Overwatch, ils m’ont dit qu’ils trouvaient ça cool. »

« Ça peut aussi m’ouvrir d’autres portes », ajoute-t-il.

À New York

Benz Antoine, qu’on verra plus tard cette année dans V-Wars sur Netflix, est présentement à New York, où « la saison des pilotes » bat son plein, cette période de l’année où presque tous les acteurs enchaînent les auditions pour espérer décrocher un rôle dans l’une des séries susceptibles d’atterrir en ondes l’automne prochain.

« À New York, ce n’est pas comme à Montréal. Les gens ne disent pas tout le temps : “À cause que t’es big pis que t’es black, tu vas jouer tel type de rôle.” Je peux jouer des choses plus légères », souligne le comédien qu’on a récemment vu dans Demain des hommes et Clash, au Québec.