LEMAY, Germaine



À Saint-Jean-Chrysostome, le 24 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Germaine Lemay, fille de feu Marcel Lemay et de feu Isabelle Lemay. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Elle laisse dans le deuil ses soeurs et son frère: Colette (Marcel Langlais), Lucille (feu Adrien Guay), Yves (Normande Chabot), Simonne (Roch Migneault), Monique et Nicole (Laurier Leblanc); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à la direction et au personnel de la Résidence Une Ère de Famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 10h30.L'inhumation aura lieu au printemps, au cimetière Mont-Marie, secteur Saint-Romuald.