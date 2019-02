LACHANCE, Jeannine Roy



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 5 février 2019, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédée madame Jeannine Roy, épouse de feu monsieur Antonio Lachance, fille de feu madame Marie-Anna Rodrigue et de feu monsieur Florian Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 1 mars 2019, de 14 h à 17 h et de 18 h à 21 h.où la famille recevra les condoléeances dès 9 h. Elle laisse dans le deuil son fils Ghislain Lachance, sa fille Aline Lachance (Michel Bolduc), ses petits-enfants: Emilie-Ann Bolduc (Jean-Francois Beaulieu), Marie-Hélène Bolduc, Thierry Hardy Lachance, Elisabeth Hardy Lachance; ses arrière-petits-enfants qu'elle aimait tant: Laurence, Jeanne, Charlotte Rosalie et Raphaël; sa soeur Huguette, son beau-frère Ronald Beaupré, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs: Hélène, Fernand (Cécile Bouchard), Thérèse, Madeleine (Armand Bernard), Monique (Etienne Fortier), Simone, Marcel (Irène Duchesne) Elle laisse également ses beaux-frères et belles-sœurs: Alexandre (Irène Grenier), Lucille, Marie-Ange (Wilfrid Cormier), Adrien (Odette Côté). Plusieurs l'ont connue à la pharmacie Drouin et Jean Coutu ainsi qu'à la paroisse St-Ignace-de-Loyola où elle a oeuvré comme bénévole pendant 25 ans. Nous tenons à remercier le personnel du B6 (orthopédie) et du B8 (soins palliatifs)de l'hôpital St-Francois d'Assise pour leur dévouement et leurs attentions lors de son hospitalisation. Des dons pourront être fait a la Fondation Mira : https://www.mira.ca/fr