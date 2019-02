BOURASSA, Louis



Au CHU de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 février 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé monsieur Louis Bourassa, époux de dame Kathleen Judd, fils de feu dame Céline Bastien et de feu monsieur Alexandre Bourassa. Il demeurait à Cap-Rouge. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laIl laisse dans le deuil, son épouse: Kathleen Judd; son beau-fils: Martin Gagné; sa sœur: Claire Bourassa; son frère: Luc Bourassa (Linda Pouliot); sa belle-sœur: Doris Judd (Chantal Levasseur); ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (l'Hôtel-Dieu de Québec), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca et/ou à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. 418-683-8666, site Internet: www.cancer.ca/fr-ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.