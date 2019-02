DROUIN, Luc



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 février 2019, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Luc Drouin, fils de feu Marcel Drouin et de feu Marie-Flore Carrier. Il demeurait à Lévis. Père de feu Cynthia, il laisse dans le deuil son fils Danny (Marie-France Trottier), ses frères et soeurs: Michel (Dayle Fee), feu Nicole (Claude Rousseau), Marc (Kees van Draanen), Lucie et Hélène (François Lebel); ses neveux et nièces: Jamie, Geneviève, Catherine, Laurence et Marie-Marcelle; ainsi que ses autres parents et ses ami(e)s proches, Thérèse Gagnon, Guy Rousseau et Antoine Thibault. Sincères remerciements au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (https://www.fhdl.ca/faire-un-don/). La famille vous accueillera auà compter de 12h.