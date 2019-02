BROCHU, Germain



À son domicile entouré de l'amour des siens, le 26 février 2019, à l'âge de 78 ans et 6 mois, est décédé monsieur Germain Brochu, époux de feu Pauline Godbout, fils de feu Ernest Brochu et de feu Armande Boutin. Il demeurait à Saint-Lazare de Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 1er mars 2019 de 19h à 21h. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert à compter de 11h.Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Rosario Turcotte), Guy, Marie-Pierre (Martin Noël), Josée (André Côté) et Jean Brochu ainsi que ses petits-enfants: Anne Brochu-Noël et Henry Côté. Il était le frère de: Carmelle (Louis Goupil), Lisette (Jean-Pierre Roy), Claudette (feu Julien Fortier), Gérard (Marguerite Poulin), Gisèle (feu Réal Ouellet), Marie-Rose, André (Nicole Laferrière), Pauline (Roger Tanguay), Denis (Réjeanne Roy) et feu Maurice. Il laisse également dans le deuil son filleul Marc Brochu ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Michèle Berger pour les bons soins prodigués. S.V.P. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire