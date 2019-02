Ce caniche royal se prend pour Dolly Parton et c’est parfait

Nelson McMahon est un caniche royal noir et majestueux et aussi un énorme fan de Dolly Parton.

Il vit en Australie et profite de tous les moments que lui offre la vie canine.

Nelson aime tellement la Smokey Mountain Songbird qu’il a réalisé, probablement avec un peu d’aide de ses maîtres, mais nous n’avons aucune preuve de cela, une nouvelle version du vidéoclip de la chanson thème du classique cinématographique de 1980, 9 to 5.

Toutes les premières phrases de la chanson sont recréées à la lettre.

«Yawn and stretch and try to come to life»

«Out on the street the traffic starts jumpin'»

Regardez le vidéoclip de quelques secondes magiques ici, mais attendez-vous à avoir la chanson dans la tête pour quelques heures au moins:

Merci Nelson.

Et merci Dolly.