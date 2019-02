Classique Honda : Ben Silverman provisoirement deuxième

Le Canadien Ben Silverman s’est installé au deuxième rang du classement de la Classique Honda au terme de la première ronde, qui était disputée jeudi à Palm Beach Gardens en Floride.

L’Ontarien de 31 ans a terminé la journée avec un pointage du 66, soit quatre coups sous la normale. Pour ce faire, il a cumulé six oiselets et deux bogueys.

Silverman partage la deuxième place avec les Américains Zach Johnson et Lucas Glover, ainsi qu’avec le Sud-Africain Ernie Els. Les quatre golfeurs ne sont qu’à deux coups du meneur, le Vénézuélien Jhonattan Vegas. Ce dernier a retranché six coups à la normale de 70 en réussissant six oiselets.

Parmi les autres Canadiens en lice, Drew Nesbitt et Roger Sloan occupent le 63e rang après avoir terminé la journée à 71(+1).

Nick Taylor et Adam Svensson ont conclu avec un pointage de 72 (+2), bon pour le 86e rang. Mackenzie Hughes est quant à lui 134e après avoir fini la ronde initiale six coups au-dessus de la normale.

LPGA : beaucoup de joueuses en tête

Un total de cinq golfeuses, dont l’Australienne Minjee Lee et la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn, occupent le sommet après la première ronde du Championnat du monde HSBC du circuit de la LPGA, à Singapour.

Outre Lee et Jutanugarn, la Chinoise Yu Liu, l’Américaine Amy Olson et la Française Céline Boutier ont remis une carte de 68, quatre coups sous la normale. Elles devancent par un coup plusieurs concurrentes.

Seule Canadienne en action sur place, Brooke M. Henderson a éprouvé des ennuis. Elle a conservé un pointage de 75 (+3), ce qui lui vaut une égalité au 47e échelon.

Par ailleurs, la championne de l’événement en 2018, Michelle Wie, a déclaré forfait en raison d’une blessure à la main droite.

Le tournoi se poursuivra jusqu’à dimanche et offre une bourse globale de 1,5 million $.