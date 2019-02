Cohen, Trump et les autres escrocs

Ce n’est pas que le procès de Michael Cohen ou le procès de Donald Trump qui vient de s’ouvrir à Washington. C’est aussi celui des Républicains. Michael Cohen témoigne depuis mardi devant diverses commissions du Congrès.

Hier, au Congrès, plus les Républicains tentaient de discréditer Cohen, plus il ressortait que Trump s’associait avec des truands. Jamais les Républicains n’ont tenté de remettre en question les arguments ou la logique du témoignage de Cohen. Leur ligne de défense se résumait à une attaque contre l’intégrité de Cohen. Et oui, Cohen donnait l’impression d’être un bandit à cravate qui se met à table et qui décide de tout déballer. Pourquoi exactement a-t-il choisi de tout déballer ? Par sursaut moral ? Pour sauver ce qui restait d’honneur à sa famille ? Pour éviter davantage de poursuites judiciaires ? Ces questions ont en fait assez peu d’importance en regard de ce qu’il a déclaré sous serment.

Magouilles

Il a décrit plusieurs magouilles illégales de Trump, il a indiqué que les rapports d’impôt de Trump étaient frauduleux et il a suggéré que le district sud de New York enquêtait sur des crimes de Trump qui ne sont pas encore connus du public.

Mise-en-garde

Mais surtout, il a fait une terrible mise-en-garde aux Républicains qui soutiennent Trump : il leur a dit qu’ils risquaient de finir comme lui.

Et c’est bien ce que les Démocrates espèrent. Un sénateur républicain a dit avec éloquence qu’il comprenait que Cohen ait été subjugué par un escroc pendant 10 jours, 10 semaines ou dix mois, mais qu’il ne comprenait pas comment il avait pu demeuré associé avec une telle personne pendant 10 ans. Cette même remarque risque de leur être retournée. Comment avez-vous pu soutenir cet escroc de Donald Trump plus que quelques mois ? Car il faudra bien se résoudre à appeler Trump un escroc.

Trump, un escroc

Un escroc qui semble-t-il étouffait avec de l’argent ou des menaces ceux qui pouvaient nuire à sa réputation. Un bandit qui probablement fraudait les impôts. Une crapule qui ne payait pas ses petits fournisseurs. Un homme assoiffé d’argent qui place l’accroissement de sa fortune au-delà de n’importe quel principe. Au point fort probablement de pactiser avec la Russie pendant la campagne électorale.

Et ceci pourrait n’être que la pointe de l’iceberg.

Danger extrême pour les Républicains

Les Républicains feraient bien de laisser tomber Trump avant qu’il ne soit trop tard pour eux. Avant que les électeurs américains ne fassent l’amalgame complet entre les Républicains et Donald Trump.

Mais ils ont peur de perdre leur siège parce que jusqu’à présent, environ 43% des électeurs appuient Trump. Parce qu’ils essaient de se convaincre que Trump sera lavé de toutes les accusations qui pèsent contre lui.

Sauf que Cohen a trop à perdre à ce stade-ci pour mentir, d’autant plus que le FBI a confisqué toutes ses archives. Sauf que les conclusions de l’enquête Muller arrivent sous peu, que les Démocrates vont fouiller les rapports d’impôt de Trump et convoquer d’autres témoins devant eux. Sauf qu’enfin Trump est sous le coup d’autres enquêtes à New York.

Des mois à venir difficiles

On apprenait ce matin que Trump s’est retiré de la table de négociation avec Kim Jong-Un parce qu’il ne parvenait pas à un accord satisfaisant. C’est une bonne décision. Il a préféré revenir au pays avec une défaite plutôt qu’une fausse victoire. Là-dessus, il faut lui rendre hommage. Malheureusement pour Trump, ses adversaires se serviront de ce retrait contre lui et ils fustigeront toute sa politique extérieure en Asie de l’Est. Ils auront en partie raison.

Les prochains mois seront pénibles pour Trump et pour les Républicains.