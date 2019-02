BAILLY, Vincent



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 février 2018 à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Vincent Bailly, époux de dame Louise Paquet, fils de feu monsieur Yvon Bailly et de feu dame Jeanne Girard. Il demeurait à St-Gabriel de Valcartier.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Louise Paquet; sa fille: Sarah Bailly (Yannick Blanchette); ses frères et sœurs: feu Héléne Bailly, Clémence Bailly (Raynald Côté), feu Paulette Bailly (Claude Meloche), André Bailly (Louisette Fréchette), feu Philippe Bailly (Cécille Giroux), Benoit Bailly (feu Danielle Bruno), feu Jacques Bailly (Claire) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que les proches de la famille et les amis pour leur dévouement et les bons soins prodigués.