DUFOUR, Réginald



Au CHU Hôtel-Dieu de Québec, le 15 février 2019, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Réginald Dufour, époux de dame Claudette Thibeault, fils de feu dame Yvonne Thibault et de feu monsieur Frédéric Dufour. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à lade 9h à 11h et seraOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils: Claude (Chantal Vézina), Marc et Serge (Caroline Watkins); ses petits-enfants: Marc-Antoine, Anthony (Gabriel), Louis-Philippe (Raphaëlle), Thomas, Simon-Pier, Frédérick et Alexandre; ses soeurs, ses beaux- frères et ses belles-soeurs: Marielle (feu Ralph Doucet), Marthe (Valmont Simard), Denise (Bernard Gagnon), feu Nicole; de la famille Thibeault: feu Mariette (feu Guy Gauthier), feu Aliette (feu Victor Bernier), feu Nicole, Jocelyn (Line Barriault), feu Jacques (feu Noëlla Boulanger), André (Gina Murray), ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis. La famille tient à remercier les docteures Hudon et Tremblay, ainsi que toute l'équipe des 4e et 11e étages de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les excellents soins prodigués à Réginald au cours des dernières semaines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec - Soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec: 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5, site internet: www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.