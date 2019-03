Des cinéphiles plus avertis

Le directeur du Festival de cinéma en famille de Québec affirme que cet événement, maintenant bien ancré durant la semaine de relâche, a ouvert les yeux des cinéphiles de la capitale à d’autres types de cinéma d’animation que celui dont nous bombardent nos voisins américains.

Robin Plamondon « Au départ, nous avions un travail de déprogrammation à faire parce qu’il n’y avait qu’un seul type de films jeunesse sur les écrans depuis plusieurs années », se souvient Robin Plamondon, en faisant référence aux productions hollywoodiennes ultra-léchées.

« L’écart, précise-t-il, entre ce qu’on présentait et ce que les gens étaient habitués de voir, les films où les images sont quasi réelles, était difficile à comprendre pour eux. On présentait des films bâtis à l’aquarelle, au fusain, à l’encre de Chine. Si tu n’as pas l’habitude de voir ça, c’est difficile au début. Or, après huit ans, le Festival a son public et les gens attendent ces films maintenant. »

La qualité d’abord

Avec 57 films en provenance de 22 pays, le FCEQ embrasse large. Sauf que l’objectif n’est pas nécessairement de battre des records de films ou de pays. « On a toujours misé sur la qualité du produit et la diversité pour aller chercher le public le plus large possible », soumet Robin Plamondon.

L’offre ne se limite pas au cinéma d’animation, souvent le plus prisé de la clientèle jeunesse et de leurs parents. Des films pour la famille tournés avec du vrai monde, dans de vrais décors, sont aussi bien présents sur la carte du FCEQ.

« Jusqu’à dix ans, l’animation fonctionne très bien. Mais après, entre 10 et 15 ans, il y a un décrochage. Les jeunes préfèrent le film de fiction et, malheureusement, on a très peu de produits dans ce créneau à offrir au Québec. Le Festival sert à ça, sauf que c’est plus difficile de les obtenir parce qu’ils ne sont que rarement achetés par les pays francophones et il n’y a donc pas de version française disponible. »

► La 8e édition du FCEQ s’ouvrira demain avec la présentation de L’envol de Ploé, à 11 h, au Cinéma Le Clap, à Sainte-Foy.