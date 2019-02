Desjardins et le développement durable

Le 35e Salon Expo habitat Québec, présenté la semaine dernière au Centre de foires de Québec, a attiré quelque 43 000 visiteurs malgré les aléas de la météo. L’APCHQ, région de Québec, dresse un bilan positif de ce grand et unique rassemblement 100 % habitation. Le service gratuit de navettes RTC a reçu des commentaires très positifs. Prochain rendez-vous : du 19 au 23 février 2020. D’ici là, vous pouvez consulter le blogue de l’événement au expohabitatquebec.com.

C’est parti...

Photo courtoisie

Le lancement officiel de la saison acéricole 2019 s’est effectué le 20 février dernier à l’érablière du Bois-de-Coulonge, située en plein cœur de la ville de Québec, par l’entaillage officiel d’un érable en présence des représentants des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ). Ce geste symbolique a été posé en réalité 48 millions de fois, au cours des dernières semaines, par les acériculteurs qui se préparent à produire le sirop d’érable québécois. Le Québec, leader mondial de la production du sirop d’érable, produit 72 % du sirop d’érable de la planète. Le sirop d’érable d’ici est actuellement exporté et apprécié pour sa qualité dans une soixantaine de pays. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, Jeannot Lachance, maire de Saint-Robert-Bellarmin (Estrie), Siropcool, mascotte Érable du Québec, Serge Beaulieu, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, Marie Brousseau et Karine Douville, acéricultrices.

Destination Sénégal

Photo courtoisie

24 élèves de 4e et 5e secondaire du Collège François-de-Laval se sont envolés, le 17 février dernier, vers le Sénégal pour un voyage de sensibilisation au développement durable et à l’aide humanitaire. Accompagnés par trois enseignants, les jeunes ont apporté plusieurs ordinateurs portables, des atlas et des vêtements de sport à l’école du petit village sahélien dans lequel ils séjourneront, ainsi qu’à celle de St-Louis, ancienne capitale de l’Afrique-Occidentale française qui abrite une vieille ville à l’architecture coloniale, ville du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le groupe sera de retour le 4 mars. Sur la photo, le groupe d’élèves est accompagné d’enseignants et du directeur du Collège, Marc Dallaire.

En appui en Cyclo-Défi

Photo courtoisie

La Fondation SFL, Cité de Montcalm, a remis récemment un chèque de 4000 $ à la Fondation de l’institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) afin de soutenir le 10e Cyclo-Défi IUCPQ qui se tiendra le dimanche 8 septembre. Sur la photo, Jean Morin, conseiller en sécurité financière chez SFL Cité de Montcalm est en compagnie de Josée Giguère, directrice générale de la Fondation IUCPQ.

Anniversaires

Photo courtoisie

Joseph Rouleau (photo), chanteur d’opéra de réputation internationale 90 ans... Maxime Denis, présentateur météo à Radio-Canada Québec, 28 ans... Lucian Bute, boxeur professionnel d’origine roumaine, 39 ans... Jean-Pierre Gravel, producteur et animateur radio, 38 ans... Guillaume Lemay-Thivierge, comédien, acteur et animateur, 42 ans... Eric Lindros, joueur de hockey de la LNH (1992-2007), 46 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 28 février 2004. Yvon Thiboutot (photo), 66 ans, comédien québécois... 2017. Vladimir Petrov, 69 ans, hockeyeur sur glace soviétique puis russe, champion olympique (1972, 1976) et médaillé d’argent en 1980... 2016. George Kennedy, 91 ans, acteur américain... 2015. Alex Johnson, 72 ans, qui avait remporté le championnat des frappeurs de la LAB avec les Angels en 1970.