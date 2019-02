LEFEBVRE, Albert



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 14 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Albert Lefebvre, époux de dame Louiselle Lefebvre, fils de feu monsieur Donat Lefebvre et de feu dame Eugénie Sauvageau. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. Il était membre des Chevaliers de Colomb du 3e degré depuis 52 ans. La famille recevra les condoléances à lade 8 h 30 à 10 h 15,L'inhumation se fera ultérieurement. Outre son épouse Louiselle, monsieur Lefebvre laisse dans le deuil ses enfants: Julien (Madeleine La Haye), feu Micheline (feu Robert Vallée) , Réjean (Marlene Morin) et feu Claudette; ses petits-enfants: Jean-François Vallée (Karine Genest), Mélanie Lefebvre (Patrick Blais), Edith Lefebvre (Dominique Gourd), Richard Lefebvre (Marie-Michele Moffatt), Karine Lefebvre (Patrick Marcotte) et Steven Lefebvre (Stéphanie Gagné); ses arrière-petits-enfants: Arianne, Rosalie, Laurie, Guillaume, William, Alexis, Maxime, Abigaëlle, Elliot, Alex, Jimmy et Alycia; ses frères et sœurs: feu Marianna (feu Jean-Charles Petitclerc), feu Marie-Rose, feu Maurice (feu Gilberte Petitclerc), feu Rosaire (feu Louiselle Perron), feu Henri (feu Carmen Naud), Paul-Émile (Karine Lépine), feu Magella, feu Normand (feu Angeline Dupuis), Fernande (Jean-Guy Lépine) et feu Raymond (Marie-Berthe Marcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Laurent (feu Juliette Martin), Jeannette (feu Joseph Matte), feu Lionel (feu Marie-Berthe Duchesneau), feu Emilien (feu Isabelle Langlais, feu Cécile Chevalier), feu Réjeanne (feu Elie Boutin), feu Robert, feu Raymond, Armand (feu Jeannine Marcotte), feu Andronique (Eva Rodrigue), feu Adrien (Lucienne Grandbois (Yvon Marcotte)), feu Lorraine, Marcel (Henriette Toutant) et Lise (feu Pierre Douville); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre respiratoire de l'Hôpital Laval (IUCPQ) et des soins à domicile du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour les bons soins prodigués.