CAYER, Jocelyne



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 8 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Jocelyne Cayer, épouse de monsieur André Girard, fille de feu madame Marcelle Maranda et de feu monsieur Paul-Émile Cayer. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Félix de Cap-Rouge à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils Hugo (Judith Bellemare); ses petit-enfants: Zack, Ariane et Henri; son frère Donald (Danielle), sa soeur Sylvie (Réjean); elle sera aussi regrettée par les autres membres de la famille et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.