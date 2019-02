FRADETTE, Régent



À La Maison Michel-Sarrazin, le 20 février 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Régent Fradette, époux de dame Diane Boivin. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairele vendredi 1er mars 2019 de 17h à 21h. samedi jour des funérailles de 8h30 à 10h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Thomas de Villeneuve. Régent est allé rejoindre Charlène, sa fille bien-aimée. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Julie et Véronique (Claude Lachance); ses petits-enfants: Sandrine et son père Réjean Guay, Louis-Charles, Marie-Ange, Justin et leur père André Buteau; sa mère Juliette Aubé (feu Wilfrid Fradette, feu Paul-Emile Fortier, Fernand Boissinot), son frère Benoit (Monique Filteau), sa sœur Francine (Mario Audet), de la famille Boivin: Lisette, Micheline (feu Paul Bouchard) et Denys (feu Johanne Gagnon); ses neveux et nièces ainsi que leurs conjoints: Amélie et Stéphanie Fradette, Simon et Maxime Audet, Martin et Stéphane April, Danny et Marie-Lou Bouchard, Émilie Gagnon et Jérôme Boivin ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins et cousines. Diane, Julie et Véronique tiennent à remercier tout particulièrement les amis de Régent: Yvan Bouchard, Pierre Langevin, Denis Morency, Robert Gagné, Daniel Bouchard et Jean-Marc Laflamme qui lui ont apporté présence, soutien et réconfort tout au long de son combat contre la maladie. Leur reconnaissance va également au Dre Karine Michaud, neuro-chirurgienne et Johanne Pelletier, infirmière-pivot de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus ainsi que l'équipe de soins palliatifs du CLSC Orléans. Un merci tout spécial au Dre Isabelle Kirouac, qui nous a permis à nous, sa femme et ses filles, par sa compassion et son écoute de cheminer doucement sur le chemin de fin de vie de Régent. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 1134, Grande-Allée Ouest, bureau 301, Québec (Qc), G1S 1E5. Par téléphone au 418 687-6084 / site internet : www.michel-sarrazin.ca