BAILLARGEON, Yves



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Yves Baillargeon, époux de madame Denise Trudel. Il était le fils de feu dame Orianna Loubier et de feu monsieur Lauréat Baillargeon (feu Béatrice Émond, épouse en secondes noces). Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à l'église de Berthier-sur-Mer, 29, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0,, jour des funérailles à compter de 10h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière St-Michel à Sherbrooke. Outre son épouse Denise, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Baillargeon (Chantal Brault), Michel Baillargeon (Chantal Arsenault), Martine Baillargeon (Jean Bédard);ses petits-enfants: Vincent, Élyse et Laurence Baillargeon, Mélodie, Renaud, Béatrice et Louis Baillargeon, Aurélie, Éliane et Sandrine Bédard. Il était le frère de: feu Claude Baillargeon (Suzanne Boutin), René Baillargeon (Doris Therrien), feu Jean Baillargeon (Denise Marois), feu Nicole Baillargeon (Michel Devault) et Gaétan Baillargeon. Il était le beau-frère de: feu Madeleine Trudel (feu Maurice Brown), feu Paul-Denis Trudel (feu Janine Pouliot), feu Maurice Trudel et feu Thérèse Trudel. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny (gériatrie) et le personnel de soutien à domicile du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la