GAGNON, France



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 février 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée dame France Gagnon, fille de feu monsieur René Gagnon et de feu dame Monique Bédard. Elle demeurait à Québec.Une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Raymonde, Robert (Lise Giguère), Ginette, Jacques (Lynda Giguère) et feu Francine ainsi que ses neveux : Patrice Gagnon, Guillaume Durand, Mathieu Gagnon et son petit- neveu Evan Gagnon. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence le Saint-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêves d'Enfants, 245, rue Soumande, bureau 206, Québec (Québec) G1M 3H6.