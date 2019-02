Équipe Labeaume: l’ex-conseiller Laurent Proulx et un bénévole accusés d’avoir enfreint la loi électorale

L’ancien conseiller municipal de Québec, Laurent Proulx, et un bénévole d’Équipe Labeaume viennent d’écoper d’amendes de 5 000 $ chacun pour avoir enfreint la loi électorale selon le Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Les constats d’infraction, rendus publics jeudi, laissent croire que M. Proulx, ex-conseiller élu au sein du parti du maire Régis Labeaume, aurait recueilli une contribution de 100 $ d’un donateur qui ne résidait pas sur le territoire de la Ville de Québec et «ne possédait pas la qualité d’électeur». Le geste qu’on lui reproche remonte au mois d’août 2014, à l’époque où il siégeait toujours à l’hôtel de ville.

Un bénévole du parti, Jean-Claude Boutet, a quant à lui reçu un constat d’infraction pour avoir «recueilli une contribution politique de 100 $ pour Équipe Labeaume, en sachant que l’électeur ne la fait pas sur ses propres biens». Le DGEQ lui reproche ainsi d’avoir contrevenu à l’article 430 de la Loi sur les élections et les référendums et lui impose à son tour l’amende «minimale» de 5 000 $.

Proulx plaide non-coupable

Joint par Le Journal, dans le Centre-du-Québec, Laurent Proulx était furieux contre le DGEQ au bout du fil, promettant de se «défendre bec et ongles» et de laver sa réputation. Il conteste vigoureusement l’accusation du DGEQ et affirme qu’il n’a absolument rien à se reprocher dans cette affaire. «Je vais me défendre fermement. Je n’ai pas commis l’infraction», a-t-il insisté.

«Même si on réduisait l’amende à 25 $, je ne peux pas plaider coupable à ça. C’est une question de principe. Le DGEQ veut me faire un procès alors il va y en avoir un puis je vais me défendre bec et ongles. Ça va coûter une fortune aux contribuables. Ils vont me faire un procès qui coûtera 15 000 $ ou 20 000 $ pour un don de 100 $... c’est fou raide. Ils l’échappent ben raide», a-t-il laissé tomber en entrevue.

Dans une publication sur sa page Facebook, il a également reproché au DGEQ d’avoir tenté de négocier avec lui un plaidoyer de culpabilité en échange d’une amende moins salée.

«Dans le cadre de cette rigoureuse enquête tenue il y a 2 ans par le DGEQ, l'enquêteur qui m'a questionné au téléphone a tenté subtilement de me convaincre que plaider coupable serait moins pénible d’un point de vue médiatique et qu'il y aurait possibilité d'entente. Une aubaine! Mon nom et ma réputation valent trop cher à mes yeux pour que je les vende à rabais pour un don de 100$.»