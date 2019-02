CHOUINARD, Jeannette Ménard



À son domicile, le 6 février 2019, à l'âge de 81 ans et 9 mois, est décédée madame Jeannette Ménard, épouse de feu monsieur Paul-Émile Chouinard, fille de feu dame Emma Dubuc et de feu monsieur Adolphe Ménard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 14 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil ses fils: Reynald (Luce Drouin) et Éric Chouinard (Josée Mathurin); sa petite-fille Vanessa Chouinard et son conjoint (Yanik Noreau) et ses petits-fils: Kevin, Gabriel et Andrew Chouinard; son beau-frère de la famille Chouinard Gaétan; ses neveux et nièces de la famille Bouchard: Diane (Claude Thivierge), Jocelyne (Michel Charland), Gilles (Jacqueline Pitre), Linda (Jacques Simard), Daniel (Suzanne Samson), Michel (Doug Graver) et Johanne (Michel Léveillé). Jeannette est allée rejoindre sa sœur Claire Ménard et son beau-frère Gilles Bouchard qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un envoi de fleurs, des offrandes de messes ou un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.