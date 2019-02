MAINGUY, Cécile Falardeau



À l'Hôpital Santa Cabrini, le 13 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Cécile Falardeau, tendre épouse de feu monsieur Armand Mainguy, fille de feu monsieur Antonio Falardeau et de feu dame Stella McClish. Elle demeurait à Montréal.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Christiane Leblond), Pierre (Danielle Lamarche) et André; ses petits-enfants: François (Andréanne Lupien), Sarah (Samuel Trottier), Justine (Vincent Labrèche) et Maxime; ses arrière-petits-enfants: Léopold, Clémence Trottier et Elliot Mainguy ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Jean-Marie (feu Lucille Bergeron), feu Marie-Flore (feu Armand Barbeau), feu Roméo (feu Julienne Noël), Monique (Brian Turpin) et Gilles (Claudette Villeneuve). De la famille Mainguy, elle était la belle-sœur de feu Marie-Paul (feu Joseph Jobin), feu Anne-Marie, Gérard, Denise (feu Jacques Vézina) et Aline (feu Gilles Auclair). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), 5415, boulevard de l'Assomption, Montréal (QC), H1T 2M4, tél : 1 844 634-3400.