LeBEL, Rita



À l'hôpital Chauveau, le 14 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Rita LeBel, fille de feu dame Georgiana Chouinard et de feu monsieur Gildas LeBel. Elle était membre de l'Institut séculier des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale mardi 5 mars 2019 de 9h30 à 13h15.L'inhumation aura lieu au cimetière de L'Ancienne-Lorette à une date ultérieure, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, son amie Lucie Dorais; sa filleulle: Nicole (Serge Savard); ses sœurs et ses beaux-frères: Monique (Jean Laforest), Andrée (Rénald Richard), feu Lise (John Douglas), Francine (Claude Tremblay), feu Lucie; plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses compagnes de l'Institut. Nous tenons à remercier très chaleureusement le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour leur compétence, leur professionnalisme et leur respect de la personne humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (Hôpital Chauveau) 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site internet: www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.