PLANTE, Denise



Subitement, à son domicile, le 15 février 2019, à l'âge de 62 ans, est décédée Denise Plante, épouse de Clément Beaucage, fille de Normand Plante et de Thérèse Lemay. Elle demeurait à Québec.le samedi 2 mars 2019 de 10 h à 12 h et 12 h 30 à 13 h 30.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Clément et ses parents Normand et Thérèse, ses enfants : Philippe-Alexandre Chartier et Valérie Chartier (Justin Meilleur); le fils de son conjoint, Patrick Beaucage (Sonia Piette); son frère Bernard (Nadya Fortin); sa sœur Sylvie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaucage : Richard (Nancy Racine), Gilles (Lissa (Lorena) Benites), Fernand (Nicole Savard), Réal (Lyse Guillot), François, Lorraine (Gilles Plante) et Christian (Michel Doré); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club des Petits Déjeuners du Québec, 151-D, boul. de Mortagne, Boucherville (Qc) J4B 6G4 , Tél. : 1-450-641-3230.