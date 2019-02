HOUDE, Gisèle



Entourée d'amour à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 18 février 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Gisèle Houde, fille de feu madame Eva Simard et de feu monsieur Antonio Houde. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Carole, Jean (Carolle Pelletier) et Marie-Claude; elle était la grand-maman de Jean-Benoît, Mathieu, Marc-Vincent, Maxime, Alexandre et Nicolas; ses frères et sœurs : Roger (feu Denise Corriveau), Pierrette, Michel (Charlotte Bigaouette), Omer; sa grande amie Huguette St-Pierre et son beau-frère Gérard Paré (Jacqueline Boivin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. C'est dans l'amour et l'espérance qu'elle est allée rejoindre son frère Pierre (Colette Blondeau), ses sœurs : Jeannette et Claire (Robert Tremblay). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10h à 12h.La famille tient à remercier sincèrement Sandra Giroux, infirmière au CLSC Basse-Ville, Vanier et Limoilou de même que toutes les infirmières et oncologues de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués avec respect et professionnalisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca . Des formulaires seront disponibles sur place.