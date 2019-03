PELLETIER, Jacques



Au centre d'hébergement de Lachine, le 7 février 2019, entouré de ses proches, est décédé M. Jacques Pelletier, à l'âge de 86 ans. Il laisse dans le deuil outre son épouse Dorothée Drolet, son fils Denis (Céline Coderre), sa fille Sylvie (Patrice Lafontaine), ses petits-enfants François et Marc-André Pelletier, Mathieu, Martine et Sophie Binette, ses beaux-frères et belles-sœurs: feu André Drolet et Colombe Roy, feu Armand Drolet et Gisèle Perry, feu Jean-Marie Drolet et Mariette Drolet, feu Laurent Drolet, feu Roland Drolet et feu Lise Canuel, Fernande Drolet et Dr. Michel Pléchaty, Rodrigue Drolet et Yolande Giguère, feu Rémi Drolet et Monique Fournier, Benoît Drolet et Michèle Faucher, Maurice Drolet et Renée Talbot, Hélène Drolet et Ralph Baxter, Monique Drolet et René Lacroix, Marguerite Drolet et Dr. Marc Létourneau, Lise Drolet et Roger Tremblay, Bernard Drolet et Andrée Desjardins; ses frères et sœurs : feu Jean-Paul Pelletier, feu Marguerite Pelletier, feu Fernand Pelletier (feu Liliane Thibodeau), feu Thérèse Pelletier (feu Henri-Paul Marquis), feu Roland Pelletier, feu Gaston Pelletier, feu Raymond Pelletier (feu Georgette Juneau), feu Émilien Pelletier, feu Janine Pelletier, feu Robert Pelletier (Denise Chabot), feu Jean-Maurice Pelletier (feu Denise Villeneuve), feu Cécile Pelletier, Pierrette Pelletier (feu Jean-Paul Tanguay) ainsi que Francine Proulx et Stéphane Binette. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, oncles et tantes, cousins, cousines et amis. Jacques Pelletier est un retraité de la compagnie Praxair et il y a travaillé pendant plus de 30 années. La famille recevra les condoléances lde 11h à 12h à lasuivi d'la famille recevra les condoléances àà partir de 10h, suiviVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la