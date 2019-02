BLOUIN, Marcelle



À Québec, arr. Charlesbourg, le 7 février 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée accidentellement dame Marcelle Blouin. Née à St-Jean I.O., elle était la fille de feu dame Adrienne Létourneau et de feu monsieur Ulric Blouin. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Jean I.O. à une date ultérieure. Madame Blouin laisse dans le deuil ses sœurs et ses beaux- frères: Corinne (Gonzague Chabot), Denise (André Godin), Lucienne (Robert Chabot), André Dufour (feu Louise) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Germaine (Ovila Labbé), Philippe (Alma Dufour), Jean-Marie (Juliette Coulombe), Rita (Hervé Lapointe), Annette (Ovila Gosselin), Paula (Lucien Gignac), Nicolas (Solange Turcotte), Lucien (Marie-Paule Turcotte), tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent-de-Paul, Site : www.ssvp-quebec.org, Tél. : 418-522-5741. Les funérailles sont sous la direction de