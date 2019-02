Fermeture de garderies à Lévis: fusion des installations en un seul et même établissement

Une seule des trois garderies de Lévis qui devaient cesser ses opérations aujourd’hui va finalement rester ouverte.

Le milieu de garde ressusciterait, lundi, dans les anciennes installations de La Boîte à Calins de Charny, et accueillerait des enfants et du personnel des deux autres établissements fermés.

«Lundi, on ouvre nos portes et on sauve une centaine de places et une douzaine d’emplois», se réjouit Marie-Josée Boudreau, l’instigatrice du projet. «C’est une fusion des trois milieux dans les locaux qui abritait La Boîte à Calins.»

Ainsi, La Boîte à magie et La Boîte aux sourires fermeront toutes deux leurs portes aujourd’hui en raison de l’impossibilité de reprendre les baux, selon Mme Boudreau.

Nouveau propriétaire

Toutefois le bail liant l’ancienne propriétaire de La Boîte à Calins au local de la garderie arrive à échéance aujourd’hui permettant ainsi au propriétaire de la carrosserie Fix Auto de Charny, Pierre Collet, d’en faire l’acquisition.

«C’est moi qui prends les rênes de tout ça», confirme M. Collet. «On n’a même pas de permis, on outrepasse les lois, mais on est en pourparlers avec le ministère qui comprend l’urgence de la situation», expose le futur propriétaire de la garderie dont le nom devrait être connu sous peu.

«Les papiers sont remplis pour obtenir le permis. Coûte que coûte, permis pas permis, la police viendra me sortir lundi avec les 100 enfants, mais on veut ouvrir», ajoute M. Collet qui assure vouloir aider le personnel et les parents d’enfants concernés par les fermetures.

100 enfants sur place

Les responsables du projet s’entendent pour dire que les places seront suffisantes pour accueillir la centaine de bambins lundi matin même si le maximum fixé par le ministère de la Famille est normalement de 80. «Il comprend l’urgence d’agir», dit M. Collet. Chaque local accueillera deux éducatrices et leur ratio d’enfants établi en fonction de leur groupe d’âge.

Dimanche, les propriétaires des trois garderies avaient annoncé la fermeture de leurs milieux faute de personnel nécessaire au renouvellement de leur permis. Rapidement, trois mères dont les enfants fréquentent les établissements se sont retroussé les manches afin d’éviter que les 160 bambins ne se retrouvent orphelins de garderie.

Si une bonne majorité de parents souhaitent confier leur progéniture au personnel de la garderie fusionnée, d’autres comme Mathieu Turcotte, qui demeure à Saint-Romuald, ont préféré inscrire leurs enfants ailleurs compte tenu de la distance que représente le changement.

«Avec le trafic, aller le porter là-bas représenterait un bon 45 minutes aller et retour à cause des files de voitures pour prendre les ponts», déplore le père de famille qui se considère chanceux d’avoir déniché rapidement une nouvelle place dans un milieu de confiance pour son enfant.