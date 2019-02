Il y aura une série inspirée de «Baby-Sitters Club» et tu vas devoir l'écouter avec ta BFF!

Netflix a annoncé qu’il souhaitait adapter la série de livres «Baby-Sitters Club», un véritable incontournable littéraire des années 80-90!

Les livres racontent le quotidien de meilleures amies qui forment ensemble un club de gardiennes. Netflix reprendra exactement ce concept sous forme d’une série de 10 épisodes. Chaque émission suivra le quotidien de cinq meilleures amies à travers leurs histoires de coeur, leurs aventures rocambolesques avec les enfants qu’elles gardent et leur entreprise de gardiennage assez lucrative, merci.

Un film inspiré des livres avait été réalisé en 1995 et mettait en vedette une très jeune Rachael Leigh Cook.

On ne sait pas encore qui se plongera dans la peau de ces cinq «BFF», ni quand exactement la série va sortir, mais on sait qu’il y a en masse de contenu pour inspirer la série : il existe près de 100 livres du «Baby-Sitters Club»!

On ne sait pas non plus si la série se déroulera dans les années 80, comme dans les livres où si les producteurs veulent lui donner une « twist » moderne. À suivre!

