Jean-Claude Labbé est le nouveau président du C.A. de l’aéroport de Québec

L’ex-éditeur du Journal de Québec Jean-Claude Labbé a été nommé à la tête du conseil d’administration de l’aéroport de Québec. Il faudra cependant attendre avant de connaître le successeur de Gaëtan Gagné au poste de PDG.

M. Labbé siège au C.A. de l’aéroport depuis huit ans. Il était vice-président du conseil avant d’être élu à l’unanimité par ses pairs à la présidence. Il succède à l’homme d’affaires lévisien André Fortin dont le mandat venait à échéance.

«J’entends m’acquitter de cette importante fonction avec rigueur, intégrité et surtout animé de cet esprit de collaboration qui doit teinter nos relations avec la communauté. Au moment où YQB connaît une 17e année de croissance et que l’organisation affiche un bilan remarquable, j’entrevois l’avenir avec beaucoup d’enthousiasme», a-t-il déclaré dans un communiqué de presse diffusé en soirée.

Jean-Claude Labbé a œuvré au Journal de Québec durant plus de 30 ans, entre 1974 et 2006. Intercepté à sa sortie des locaux administratifs de l’aéroport en début de soirée, le nouveau président du C.A. a refusé de répondre aux questions des journalistes présents.

Pas de successeur pour Gagné

Le processus de recrutement du futur président et chef de la direction de l’aéroport est par ailleurs «toujours en cours», peut-on lire dans la dépêche de l’aéroport. «Le conseil d’administration aura l’occasion d’avaliser la recommandation» d’une firme spécialisée dans le recrutement «en temps opportun».

La porte-parole de l’aéroport, Lauriane Lapierre, a également confirmé au Journal, en soirée, qu’il n’y avait eu aucune autre nomination au C.A. pour l’instant. La veille, le maire Régis Labeaume et la Chambre de commerce de Québec avaient demandé aux dirigeants de l’aéroport d’entériner les candidatures de Claude Choquette (Groupe Le Massif), Denis Leclerc (Biscuits Leclerc) et Luc Dupont (ancien administrateur de l’aéroport entre 2015 et 2017).

Depuis plusieurs semaines, la mairie de Québec ainsi que des acteurs influents des milieux économique et touristique sont à couteaux tirés avec les dirigeants de l’aéroport.

Ils ont même demandé l’intervention du ministre Marc Garneau, la semaine dernière, disant espérer la nomination d’un nouveau PDG pour «rebâtir le lien de confiance» entre l’aéroport et la communauté. Rappelons que l’aéroport avait envoyé 26 mises en demeure pour tenter d’empêcher la publication d’un rapport critique sur sa gestion.