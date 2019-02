La CAQ préfère régler le tramway avant le pont de Québec

D’avis que les libéraux de Justin Trudeau exagèrent en demandant au gouvernement Legault d’allonger de 150 à 200 M$ pour repeindre le pont de Québec, le ministre des Transports, François Bonnardel, préfère maintenant prioriser le financement du tramway.

Interpelé à ce sujet par Québec solidaire, le ministre Bonnardel a confirmé que le dossier du pont de Québec se retrouve une fois de plus au cœur d’une chicane fédérale-provinciale.

Tel que révélé par notre Bureau parlementaire, le gouvernement Legault a retiré les 23,5 M$ mis sur la table par Philippe Couillard en 2014 pour repeindre le pont de Québec.

À l’époque, Ottawa avait avancé 75 M$. Les villes de Québec et de Lévis s’étaient quant à elles engagées à débourser respectivement 1 M$ et 500 000 $. L’idée était de convaincre le CN de payer l’autre moitié de la facture, alors évaluée à 200 M$. Mais plus les années passent, plus les coûts ne cessent d’exploser.

«Cinq ans plus tard, les demandes du fédéral pour peinturer ce pont sont à la hauteur de 150 millions à 200 millions de dollars», a rapporté M. Bonnardel, au Salon bleu.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, la somme réclamée au gouvernement du Québec correspondrait au tiers de ce qu’il en couterait aujourd’hui pour repeindre le pont. C’est-à-dire entre 450 et 600 M$, une somme qui serait réglée à raison d’un tiers par Ottawa, un tiers par Québec et un tiers par le CN.

«Laisser dépérir le pont» au profit du 3e lien?

Comme rapporté dans les pages du Journal, mercredi matin, le gouvernement du Québec considère qu’il fait déjà largement sa part puisqu’il devra, au cours des prochaines années, débourser 200 M$ pour refaire le tablier du pont centenaire, qui est arrivée à la fin de sa durée de vie utile.

En chambre, Québec solidaire a accusé le ministre des Transports de mettre la sécurité des gens en jeu en refusant d’investir les sommes demandées par Ottawa sur le pont de Québec, alors qu’il est prêt à dépenser des milliards dans le projet de 3e lien entre les deux rives.

«C'est quoi le plan? Est-ce que c'est de laisser dépérir le pont pour trouver enfin un argument pour le troisième lien», a questionné le député solidaire de Jean-Lesage, Sol Zanetti.

Photo Simon Clark

«Pour nous, la sécurité est importante. Ce pont est sécuritaire, a assuré M. Bonnardel. Pour nous, ce tablier qu'on doit refaire est important, et on va se concentrer présentement, avec nos négociations avec le fédéral, pour le tramway de Québec. C'est notre priorité.»

Le ministère des Transports est déjà aussi lié à un bail avec le CN pour entretenir le tablier actuel, sur lequel on retrouve les voies carrossables. L’entente sur 10 ans conclue en 2014 prévoit un engagement de 60 M$ pour le gouvernement du Québec et de 35 M$ pour le CN, seulement en entretien.

«Des progrès substantiels»

«La solution va nécessairement passer par une collaboration entre Ottawa et Québec», a signalé de son côté le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, en marge du Rendez-vous annuel des gens d’affaires de Québec.

Le député fédéral de la circonscription de Québec a fait valoir que son collègue et ministre de l’Infrastructure, François-Philippe Champagne, a réussi à faire «des progrès substantiels» dans le dossier au cours des derniers mois. L'engagement pris par les libéraux de Justin Trudeau, en 2015, était de régler le dossier avant juin 2016.

«Maintenant qu’Ottawa a fait un bon bout de chemin avec le CN, là on a besoin de resserrer les liens entre Ottawa et Québec pour faire en sorte que le CN fasse vraiment partie de la solution», a dit M. Duclos.

Pourtant, interrogé à savoir si Ottawa avait trouvé une voie de passage avec le CN, «sur le dossier du pont, spécifiquement, il n’y a rien de nouveau», a indiqué mercredi un porte-parole de l’entreprise ferroviaire, Jonathan Abecassis.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla