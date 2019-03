La force tranquille de Rémi Garde

SAN JOSE | Rémi Garde élève rarement la voix et perd très peu son calme. Cette capacité à se maîtriser se reflète sur l’attitude générale de ses joueurs.

« On a eu des entraîneurs comme Frank Klopas et Marco Schällibaum qui étaient flamboyants alors que Rémi n’est pas comme ça », explique Evan Bush qui a vu passer sept entraîneurs depuis son arrivée à Montréal en 2011.

« Rémi ne nous laisse pas nous emporter et fait en sorte qu’on ne déprime pas trop non plus. On est assez constants sur le plan de l’attitude et du moral.

« On ne prend pas trop de temps pour regarder comment s’est passé le dernier match, on regarde surtout devant nous. »

C’est surtout pour cette raison qu’on a l’impression qu’il règne une sorte de confiance tranquille au sein de l’équipe à l’approche du premier match de la saison, demain.

« Nous faisons preuve d’un optimisme prudent, nous ne voulons pas être arrogants, nous n’aurions pas de succès de cette façon », a avancé Bush.