Le jean «ribcage» de Levi's est le nouveau modèle que toutes les vedettes portent

Si on porte depuis quelques années déjà le «mom jeans», un nouveau venu commence à tranquillement devenir le préféré des vedettes et des amatrices de mode.

On le sait, le jeans 501 de Levi's est un classique que la plupart des filles (et des gars!) ont dans leur garde-robe. La marque iconique pousse toutefois l’enveloppe cette année en proposant le modèle «ribcage», et tout le monde capote dessus depuis sa sortie.

Jean «ribcage» de Levi's, 118$, levis.ca

Jean «ribcage» de Levi's, 108$, levis.ca

C’est que les gens ont remarqué, que l’extra taille haute (le jean monte jusqu’aux côtes, d’où son nom) et la coupe droite des jambes sont flatteuses pour toutes les silhouettes.

C’est aussi un modèle qui se porte avec des running shoes, autant que des bottines à talons ; un t-shirt, autant qu’une blouse en soie.

Puisqu'il est VRAIMENT taille haute, il devient le meilleur ami de tous les crop-tops de notre garde-robe.

Plusieurs vedettes ont déjà été vues avec cette nouveauté Levi's, incluant la mannequin et épouse de Justin Bieber, Hailey Bieber.

AFP

Les gens capotent vraiment sur ce jean, alors peu de tailles sont disponibles pour l'instant sur leur site... On attend avec impatience qu'ils renflouent leur inventaire!

