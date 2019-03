Les Violons du Roy revisiteront Nosferatu

Les Violons du Roy plongeront dans le monde de l’horreur. L’ensemble québécois accompagnera les images du film Nosferatu, lors de la neuvième édition du Festival de cinéma de la ville de Québec.

Les Violons du Roy seront dirigés, pour l’occasion, par le pianiste et compositeur québécois Gabriel Thibodeau.

Cette adaptation du roman Dracula de Bram Stoker sera présentée le 20 septembre au Palais Montcalm.

Nosferatu a été réalisé en 1922 par le cinéaste allemand Friedrich Wilhelm Murnau. Le long métrage, qui est l’un des premiers films d’horreur de l’histoire du 7e art, est considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du cinéma expressionniste allemand.

La partition originale de Hans Erdmann, qui s’était perdue, a été reconstituée par Berndt Heller et Gillian B. Anderson. Celle interprétée par les Violons du Roy sera de Gabriel Thibodeau, qui a composé les partitions de Métropolis et du Fantôme de l’opéra, lesquelles ont été présentées en 2015 et 2018 lors de cet événement.

Les Violons du Roy proposeront, lors de sa saison 2019-2020, 19 programmes, dont trois événements à grand déploiement.

Jonathan Cohen Le concert Magnificat ! lancera cette 36e saison, le 25 septembre 2019, avec les œuvres vocales composées par Johann Sebastian, Johann Christian et Carl Philipp Emanuel Bach.

Les sopranos Hélène Guilmette et Myriam Leblanc, le contre-ténor Anthony Roth Costanzo, le ténor Thomas Walker, la basse Philippe Sly et La Chapelle de Québec seront de ce concert dirigé par le directeur musical Jonathan Cohen.

Un album pour Charles Richard-Hamelin

Bernard Labadie reprendra la direction de l’ensemble qu’il a fondé et de La Chapelle de Québec, les 11 et 12 décembre 2019, avec Le Messie de Handel.

Le chef fondateur dirigera ces deux entités à nouveau les 2 et 3 avril 2020, avec les requiems de Fauré et de Duruflé, qui sont considérés comme des chefs-d’œuvre de musique sacrée.

Deux soirées qui mettront en vedette les solistes Julie Boulianne (mezzo-soprano), Jean-François Lapointe (baryton) et Lydia Teuscher (soprano).

L’Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de Fabien Gabel, et Les Violons du Roy, avec le chef Mathieu Lussier, uniront leurs forces, les 22 et 23 janvier 2020, pour l’interprétation du Sacre du printemps et Les éléments de J.F. Rebel. Les concerts seront présentés au Grand Théâtre de Québec.

Le pianiste Charles Richard-Hamelin profitera de son passage au Palais Montcalm, le 21 mai, pour enregistrer, avec Les Violons du Roy, les Concertos pour piano no 22 et no 24 de Mozart. Un album qui paraîtra en mars 2020 sur l’étiquette Analekta.