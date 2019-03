Il existe plusieurs légendes au sujet de la découverte du thé, mais la plus populaire demeure celle de l’empereur Chen Nung, 2737 avant Jésus-Christ, qui but l’eau chaude dans laquelle des feuilles d’un arbre étaient tombées. Histoire vraie ? Impossible de le confirmer... Aujourd’hui, le thé est plus populaire que jamais et il est proposé sous diverses formes. Bienvenue dans l’univers des thés !

TISANE INUIT

Si le simple arôme du thé peut envoûter tant de gens, celui de la compagnie Délice Boréal fera son effet, c’est garanti ! Avec des notes en toute subtilité d’érable et de feuilles de ronce petit-mûrier de même que de racines de pissenlits grillées, ce thé saura vous réconforter jusqu’au plus profond de votre âme. Avec sa couleur ambrée, vous tomberez sous le charme de ce thé originaire du nord du Québec. Vous retrouverez dans ce mélange savoureux des morceaux d’écorce de cannelle et de caroube. Un beau thé à savourer.

JEUNESSE ÉTERNELLE

Qui n’a jamais rêvé de trouver la fontaine de Jouvence et ainsi obtenir la jeunesse éternelle. Si je suis dans l’impossibilité de vous l’offrir (ou vous dire où la trouver), je peux vous proposer un thé tout indiqué. L’entreprise trifluvienne Urbanithé propose une vaste gamme de thés et de tisanes aux mille et une saveurs. Avec des notes fruitées, ce mélange fait à base de thé Oolong (type de thé à mi-chemin entre le vert et le noir), de pétales de tournesol et de baies de Goji ne vous laissera pas indifférent. Possédant un taux très élevé d’antioxydant, il a l’avantage de contenir très peu de caféine. Servi froid, avec un peu de gin, il deviendra la base d’un excellent cocktail.

THÉ VERT MANGUE TROPICALE BIOLOGIQUE

Bien que la compagnie porte le nom de Four O’Clock, elle est purement québécoise. C’est à la suite d’un voyage à Londres que la fondatrice de l’entreprise, Johanne Dion, fut inspirée, et c’est en entendant le très célèbre Big Ben sonner quatre heures que le projet de l’entreprise s’est concrétisé. Ce produit 100 % biologique est fait à partir de thé vert Sencha et il contient des morceaux de fruits séchés de même que des arômes naturels de mangue. Les thés à l’orange n’ont qu’à bien se tenir ; celui-ci ne laisse personne indifférent et nous sommes plusieurs à nous retourner sur son passage. Moi le premier.