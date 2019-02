Pénurie de main-d’œuvre: Labeaume pointe le risque de délocalisations

Le problème criant de la pénurie de main-d’œuvre pourrait obliger des compagnies de Québec à délocaliser leurs activités à l’extérieur du pays, a prévenu Régis Labeaume.

Le maire de Québec a brandi, jeudi matin, ce «danger réel pour notre avenir économique». Il prenait la parole devant 315 personnes réunies au Rendez-vous annuel des gens d’affaires qui se penche précisément sur les enjeux de la main-d’œuvre et de l’immigration.

«Quand tu n’es plus capable d’avoir des travailleurs et que tu refuses les contrats (...), tu finis par ouvrir cette première shop là au Mexique avec 12 employés et tu découvres que c’est plus payant là bas qu’ici», a décrit le maire de Québec.

Dans un registre plus anecdotique, M. Labeaume a évoqué la pénurie de main-d’œuvre qui touche même les résidences pour aînés à Québec. «Qui va s’occuper de moi quand j’aurais 83 ans si je suis seul? Qui serait capable de le faire? Je commence à être inquiet», a-t-il mentionné, mi-sérieux mi-amusé.

Aider les employeurs

Admettant que la pénurie de main-d’œuvre est «criante» au Québec, la vice-première ministre Geneviève Guilbault a soutenu, lors de ce même Rendez-vous, que le projet de loi 9 vise justement à «aider les employeurs» et à mieux arrimer l’immigration aux besoins du marché d’emploi.

Le ministre de l’immigration, Simon Jolin-Barrette, a indiqué que son objectif est de «mieux accueillir et mieux intégrer» les immigrants pour «combler les besoins immédiats en main-d’œuvre».

Aux antipodes de ce raisonnement, Pierre Arcand, chef du Parti libéral du Québec, a plutôt mentionné que la Coalition Avenir Québec est en «conflit d’intérêts» dans ce dossier. «Leur but, c’est qu’il y ait moins de gens qui viennent au Québec. Ils veulent diminuer l’immigration au Québec. Là, il y a un conflit idéologique. Comment voulez-vu réussir à trouver des solutions en matière de main-d’œuvre lorsqu’on veut avoir moins de monde?», s’est-il demandé.

De son côté, le ministre libéral fédéral Jean-Yves Duclos a rappelé que le taux de chômage dans la RMR de Québec est le plus faible au pays (3,3%). Sur les 200 000 emplois disponibles au Canada, une moitié se trouve au Québec. Quelque 20 000 emplois sont à pourvoir dans la grande région de Québec. «La pénurie (de main-d’œuvre) cause des enjeux majeurs à nos entreprises», a-t-il convenu.