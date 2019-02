Pères Maristes: deux mères de victimes s'adressent au jeune accusé

L’un des deux garçons toujours étudiants des Pères Maristes accusés de leurre était de retour en cour ce matin pour le débat sur la sentence à y imposer.

L’ambiance était à couper au couteau dans la petite salle pleine à craquer lorsque les mères des deux victimes se sont levées pour témoigner à la juge des conséquences de cette saga chez eux. La première a parlé de la «cohabitation tellement nocive» qui existait l’an dernier alors que les accusés et les victimes fréquentaient toujours l’école secondaire.

Sa fille «vivait avec la peur de les voir, de les croiser» alors que leur casier respectif était à quelques mètres de distance. Cette victime est la dernière a avoir quitté l’école en janvier dernier incapable de subir davantage toute cette pression.

«Elle en est venue à croire qu’elle n’aurait pas dû dénoncer», a raconté sa mère très émotive. Ainsi pour s’assurer que sa fille ne soit plus jamais en présence de l’accusé, elle a demandé à la juge haut et fort, l’interdiction de contact pour deux ans de fréquenter la même école». Rappelons que le CA des Pères Maristes a annoncé que l’accusé ne pourrait pas revenir aux Pères Maristes l’an prochain.

«Très bons amis»

La mère de la deuxième victime a indiqué à la juge que lui et sa fille étaient de «très bons amis» depuis la maternelle et qu’il était régulièrement venu chez elle pour jouer ensemble. «Mon cœur de mère est en mille morceaux», a-t-elle pleuré.

«Tu l’as traitée de grosse et tu la leurres à lui faire faire ce que tu veux. Tu as brisé sa confiance et utilisé sa vulnérabilité», a ajouté la mère en s’adressant directement à l’accusé de 14 ans maintenant.

À son tour, l’avocate de l’accusé, Me Geneviève Bertrand, a convenu que son client avait joué un certain rôle d’instigateur tout en rappelant que «l’effet de gang» avait amplifié la situation. Elle ajoute que l’adolescent avait respecté toutes les conditions depuis son arrestation en mai dernier, elle a fait valoir que cette saga dépassait «la médiatisation normale d’un dossier».

Me Bertrand a rappelé que le ministre avait été interpellé ainsi que la chaine humaine qui avait été formée à la rentrée des classes en septembre pour illustrer son point.

Absolution conditionnelle

Rappelant que l’objectif d’une peine en chambre de la jeunesse visait la réinsertion, la Couronne a proposé une absolution conditionnelle à un processus de justice réparatrice avec les trois victimes, 90 heures de travaux communautaires et un interdit de contact pendant deux ans.

En défense l’absolution conditionnelle proposée n’inclurait pas des heures de bénévolat. La décision de la juge Judith Landry sera connue le 6 mars.