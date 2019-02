[PHOTOS] Jeux du Québec: un village à la hauteur pour les athlètes

Les équipes du Centre des congrès de Québec n’ont ménagé aucun effort, dans les sept dernier mois, afin d’accueillir sous un même toit les 3900 athlètes qui participeront aux Jeux du Québec, une première dans l’histoire de l’événement sportif.

À un peu plus de 24 heures du lancement des Jeux du Québec, l’organisation du Centre des congrès de Québec était à peaufiner quelques derniers détails avant d’accueillir la première cohorte d’athlètes vendredi, soit 2500 jeunes sportifs.

Si les choses vont bon train, le président-directeur général du centre, P.-Michel Bouchard, admet que plusieurs défis logistiques attendent son équipe.

Photo Stevens LeBlanc

«On espère qu’il ne neigera pas, mais nous sommes prêts si ça arrive. Il y a aussi l’arrivée de 2500 athlètes en une journée, vendredi. Il faut qu’ils soient à la cérémonie d’ouverture à l’heure, mais nous devons les nourrir avant», explique M. Bouchard.

Et pas plus tard que mardi prochain, ces 2500 athlètes quitteront pour laisser la place à une seconde cohorte aussi nombreuse. Tout devra être également prêt pour eux, fait valoir le PDG de la CCQ.

Douches ingénieuses

Lors de la visite du Journal jeudi, les dortoirs, divisés par délégation, étaient presque tous prêts, avec plus de 2000 lits de camp déployés.

Photo Stevens LeBlanc

Les douches étaient également prêtes à être utilisées. L’installation de celles-ci représentait un gros défi, notamment en ce qui a trait à l’approvisionnement en eau. «Il a fallu user d’imagination pour trouver une solution. Nous nous sommes branchés sur une borne-fontaine de la rue Jean-Jacques Bertrand. Le boyau d’incendie passe par un chauffe-eau et alimente les 50 douches», explique Martin Prévost, de la direction de la gestion immobilière et au soutien aux événements du Centre des congrès.

Photo Stevens LeBlanc

Sept menus différents

Les équipes de travail aux cuisines ont également eu à user d’imagination pour la conception des menus. Il fallait prendre en compte les allergies alimentaires. Le Centre des congrès a élaboré six menus différents, dont un végétarien et il y aura un septième buffet qui respectera toutes les allergies et intolérances alimentaires rapportées dans les dossiers des athlètes.

Photo Stevens LeBlanc

Finalement, le divertissement des participants a aussi été pensé au programme, alors que des prestations de cirque et de magie sont prévues certains soirs. Il y a également un mur d’escalade à leur disposition.«Ce sont des ados, il faut que ça bouge», termine M. Bouchard.