Réunies Pour une histoire d’un soir

Marie Carmen, Marie Denise Pelletier et Joe Bocan seront bientôt réunies sur scène. Les trois chanteuses tiendront la vedette de Pour une histoire d’un soir, une nouvelle tournée qui prendra la route à pareille date l’an prochain, a appris Le Journal.

Fort du succès d’Entre vous et nous, une tournée mettant en vedette Luce Dufault, Marie-Élaine Thibert, Martine St-Clair et Marie Michèle Deslauriers applaudie par 25 000 spectateurs, le producteur Martin Leclerc a réuni les trois chanteuses pour créer ce nouveau spectacle où elles auront carte blanche.

Pour une histoire d’un soir marquera le retour sur scène de Marie Carmen, très discrète depuis la sortie de son dernier album, Le diamant, en 2008. Il aura d’ailleurs fallu deux années « de patience » à Martin Leclerc pour la ramener sous les projecteurs.

« Je l’ai rencontrée une première fois il y a deux ans et elle n’était pas prête. Mais quand je l’ai relancée l’été dernier, elle a accepté mon invitation », explique-t-il.

Le projet en est encore à ses toutes premières phases de développement, mais on sait naturellement que les trois chanteuses puiseront, entre autres, dans leurs répertoires respectifs afin de faire revivre leurs succès ayant marqué les années 1980 et 1990. Le reste sera déterminé au fil de rencontres entre les artistes et leur directeur musical, Jacques Roy.

« On veut surprendre les gens, précise Marie Denise Pelletier. J’ai envie de faire des liens entre différentes pièces de nos répertoires et aussi présenter qui on est devenues aujourd’hui, trois femmes qui ont mûri. »

Nouvelles chansons

Le trio pourrait également présenter de nouvelles chansons conçues expressément pour cette tournée. L’idée commence déjà à germer dans l’esprit de Joe Bocan.

« On aimerait faire une nouvelle chanson les trois ensemble. Peut-être qu’il y en aura plus, mais je veux en écrire au moins une », révèle-t-elle.

► La tournée Pour une histoire d’un soir prendra la route en février 2020. Elle s’arrêtera à la Place des arts de Montréal les 10 et 12 mars, puis le 5 avril à la salle Albert-Rousseau de Québec.