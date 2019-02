Thetford Mines: recherché pour avoir volé 570$ en batteries

La Sûreté municipale de Thetford Mines fait appel au public pour retrouver l’auteur d’un vol à l'étalage d’une valeur de 570$ dans une quincaillerie de la municipalité.

La police a diffusé des photos et la description du suspect, un homme dans la quarantaine, qui aurait dérobé six batteries de perceuses sans fil de marque DeWALT 20V et Milwaukee 18V.

Le vol s’est produit le 16 décembre 2018 à la quincaillerie Canac du boulevard Frontenac Est. Les batteries ont été extirpées de leur emballage puis dissimulées par le suspect.

Photo courtoisie

Selon le corps de police, l’homme mesure 1,78 mètre et pèse 180 livres. Il était vêtu d’un jean bleu et d’un manteau noir au moment des faits.

«Le Service de police invite toute personne pouvant fournir de l’information sur cet homme à le faire en toute confidentialité en composant le 418-338-0111 et en demandant la Division des enquêtes criminelles», est-il précisé dans un communiqué diffusé jeudi.