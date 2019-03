Un homme accusé du meurtre de son père sera évalué

« Il est jugé apte à comparaître. Les spécialistes disposent d’une période de 30 jours pour le rencontrer et rédiger un rapport qui nous permettra d’en savoir davantage sur sa responsabilité criminelle au moment des événements », précise M e Alexandrine Pilote, procureure de l’accusé.

L’individu de 37 ans est soupçonné du meurtre au second degré de Sylvain Girard, d’incendie criminel et d’outrage à un cadavre à la suite de l’homicide survenu juste avant Noël dans la petite localité de Lac-Bouchette, située entre le Lac-Saint-Jean et la Mauricie. Il fait aussi face à des charges de menaces de mort sur quatre policiers de la Sûreté du Québec.