Un incroyable vidéoclip rassemble les interprétations de 253 fans, dont celle de Mike de Stranger Things

Encore une fois, le groupe punk rock Pup gagne l’Internet avec un nouveau vidéoclip créatif à souhait.

Cette fois-ci, la formation torontoise a reçu l’aide de 253 fans, dont l’acteur et chanteur Finn Wolfhard de Stranger Things, qui ont repris en vidéo son dernier extrait... avant même de l’avoir entendu! Le clip qui en résulte est tout simplement incroyable.

L’ambitieux projet a débuté il y a quelques semaines, alors que Pup a partagé les paroles et les partitions de sa chanson Free at Last, demandant à ses fans de s’enregistrer en train de l’interpréter. Le seul hic, c’est que le titre, qui apparaîtra sur le prochain album du groupe en avril, n’avait pas encore été diffusé à ce moment!

Les courageux musiciens du Web ont donc dû interpréter la chanson complètement à leur façon, donnant lieu à plusieurs moments mémorables. De l’interprétation ska punk à la reprise polka, en passant par une version dépouillée (et réussie!) de l’acteur Finn Wolfhard, un collaborateur fréquent de la formation, il y en a pour tous les goûts.

Pup a ensuite eu le plaisir de compiler bon nombre de ces perles afin de concocter une introduction à son propre vidéoclip de Free at Last, présenté d’ailleurs comme une hilarante vidéo instructive.

Soulignons que ce n’est pas la première fois que le quatuor punk rock produit un clip digne de mention. En effet, Free at Last succède entre autres à un inventif court-métrage de science-fiction (la chanson Kids), une aventure interactive (Old Wounds) et un superbe hommage aux jeux vidéo d’antan pour le titre DVP.

Pour les curieux, il est possible de trouver l’ensemble des 253 interprétation de Free at Last juste ici.

Sinon, le prochain album de Pup, Morbid Stuff, paraîtra le 5 avril prochain. On a hâte!