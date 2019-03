10 idées de sortie pour une relâche culturelle

FESTIVAL DE CINÉMA EN FAMILLE DE QUÉBEC

Photo d'archives Pour les amateurs de films jeunesse, c’est l’embarras du choix et une occasion unique : 57 œuvres de 22 pays, dont plusieurs qui ne prendront jamais l’affiche au Québec. Des personnages animés et d’autres en chair et en os. Au surplus, des ateliers permettront aux cinéphiles en herbe de découvrir les secrets derrière la fabrication d’un film.

► Quand : Du 2 au 10 mars / Où : Au Cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville, au Cinéma Lido de Lévis, au Musée national des beaux-arts du Québec, à l’École de cinéma et de télévision de Québec, au Hilton Québec et à l’Impérial Bell.

DISNEY SUR GLACE, 100 ANS DE MAGIE

Photo courtoisie, Disney Comme c’est devenu la tradition, Disney revient semer la magie à Québec durant la relâche. Six représentations de Disney sur glace : 100 ans de magie auront lieu au Centre Vidéotron. Un spectacle toujours haut en couleur mettant en vedette des personnages classiques comme le Roi Lion, la Belle et la Bête ainsi que Mickey et Minnie, qui célébreront leurs 90 ans.

► Quand : Du 8 au 10 mars / Où : Centre Vidéotron

CHANTE AVEC CAILLOU

Photo courtoisie Caillou et toute sa bande débarqueront sur la scène de l’Impérial Bell pour une aventure musicale pour les petits et toute la famille. Caillou, Clémentine, Léo, Maman, Mousseline et le chat Gilbert seront de la partie pour un spectacle de chansons, de danse et avec plein de surprises. Il y aura même une rencontre et une séance photo avec les personnages après la représentation.

► Quand : 3 mars, à 14 h / Où : Impérial Bell

INITIER LES JEUNES À L’ART

Photo courtoisie, Idra Labrie Le MNBAQ invite les plus jeunes à s’initier à l’art grâce aux expositions en cours. Par exemple, les futurs artistes en herbe sont invités à confectionner une coiffe ou un bracelet en s’inspirant de la collection d’art ancien du Musée. Courtepointe, une pièce du Théâtre du Gros Mécano, figure à la programmation de la kyrielle d’activités proposées par le musée.

►Quand : 4 au 8 mars / Où : Musée national des beaux-arts du Québec

MARCO BLEU

Photo courtoisie, Michel Pinault Le spectacle de marionnettes raconte l’histoire de Marco, qui voit sa vie chamboulée par l’arrivée de sa petite sœur. Entraîné dans une excursion fantastique par un extraterrestre tout bleu, le jeune garçon réalisera que la vie, même avec une petite sœur, peut être extraordinaire. La pièce, écrite par Larry Tremblay, parle d’ouverture et de tolérance et s’adresse aux enfants de six à neuf ans.

► Quand : 3 mars (11 h et 15 h), 5 mars (14 h) et 6 mars (14 h) / Où : Théâtre Jeunesse Les Gros Becs

LA NOUVELLE AVENTURE DU CAPITAINE JACK

Photo d'archives Le pirate des Caraïbes quitte le chaud soleil du sud pour venir égayer la relâche hivernale des jeunes de Québec. Projet familial, cette pièce inspirée des aventures de Jack Sparrow est jouée par un père et sa fille, Martin Lapointe et Allison Brousseau. Vous l’aurez deviné, la quête d’un trésor se trouve au cœur de l’intrigue.

► Quand : 10 mars, à 14 h / Où : Centre d’art La Chapelle

L’ENVERS DU DÉCOR

Photo d'archives, Stevens LeBlanc Envie de découvrir les dessous d’une exposition d’envergure ? Le Musée de la civilisation invite le public dans ses coulisses en organisant des rencontres avec les artisans, des parcours spéciaux dans l’envers du décor et des ateliers qui nous feront découvrir comment les artefacts voyagent d’un musée à l’autre. Spectacles humoristiques et bingo géant sont aussi au programme.

► Quand : Du 2 au 10 mars / Où : Musée de la civilisation

SORTIE AU CINÉMA Photo courtoisie, Marvel Le Festival de cinéma en famille n’est pas le seul à faire de l’œil aux enfants et leurs parents. Les programmations des cinémas de la région regorgent de films d’animation pour la relâche. Une occasion en or de voir ou revoir certains des longs métrages les plus populaires des derniers mois, dont le plus récent lauréat d’un Oscar, Spider-Man : Dans le spider-verse.

► Quand : Toute la semaine / Où : Dans tous les cinémas de la région

UN TOUR À LA BIBLIOTHÈQUE

Photo d'archives On va à la bibliothèque pour lire, certes, mais la relâche multiplie les prétextes pour aller faire un tour à l’établissement de votre quartier. Toutes les bibliothèques de la ville proposent, durant toute la semaine, une série d’activités familiales allant du théâtre au cinéma en passant par des spectacles et des ateliers de création.

► Quand : Du 1er au 10 mars / Où : Réseaux des bibliothèques de la ville de Québec

SPECTACLE DE MARIONNETTES

Photo courtoisie En plus d’un géorallye à travers le Vieux-Québec orchestré toute la semaine, l’Îlot des Palais présente Guignol et l’affaire du cochon, un spectacle de marionnettes inspiré d’une histoire vraie de 1706. Guignol et l’intendant feront tout pour retrouver un petit cochon en liberté dans la ville.