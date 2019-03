SHIELDS, Laura Morel



À l'hôpital Chauveau, le 27 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Laura Morel, épouse de monsieur Vincent Shields, fille de feu dame Lumina Doucet et de feu monsieur Emile Morel. Elle demeurait à Loretteville. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lale dimanche 3 mars 2019 de 9h à 11h. Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure, sous la direction de laOutre son époux, Vincent Shields, elle laisse dans le deuil, ses enfants: Steven (Lucie Drolet), Sonia (Yves Pichette); ses petits-enfants: Dave Shields (Myriam Côté-Thériault) et Gary Shields (Jessica Ouellet); Audrey Pichette (Sébastien Brisson), Kevin Pichette (Simon Fournier) et Dany Pichette (Caroline Dionne); ses arrière-petits-enfants: Kaleb et Noah; Logan, Lyam et Loïk; Clara et Henri; ses frères et sœurs: feu Paul-Henri (feu Thérèse Mathieu), feu Marie-Paule (feu Armand Drolet), feu Anne-Marie (feu René Rivard) feu Lucien (Thérèse Godin), Lionel (Micheline Fiset); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marguerite Shields (feu Constant Grégoire), feu Cécile Shields (feu Lucien Morissette), feu Gérard Shields (Pauline Corriveau), feu Maria Shields,(feu Oscar Delage), feu Roméo Shields (Pierrette Miller), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Québec) G1S 3G3, tél. : (418) 527-4294, sans frais : 1 866 350-4294, téléc. : (418)527-9966, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.